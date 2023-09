S. Teresa di Riva, aule troppo calde e molto piccole: diversi studenti accusano malori

Il ritorno in classe si rivela un problema a causa delle elevate temperature di queste settimane.

All’Istituto superiore “Caminiti-Trimarchi” di S. Teresa di Riva la situazione è divenuta insostenibile a causa delle aule sprovviste di aria condizionata e, spesso, di dimensioni ridotte, e negli ultimi giorni alcuni studenti hanno accusato malori, tanto che ieri è stato necessario l’intervento dell’ambulanza del “118”. Una situazione che sta provocando forti disagi tra gli studenti dei licei Classico e Scientifico, intenzionati a far sentire la loro voce protestando con le autorità scolastiche per chiedere interventi immediati volti a rendere la loro permanenza a scuola più dignitosa e serena, visto che le temperature non accennano a diminuire.

Ieri la dirigente del “Caminiti-Trimarchi”, Manuela Raneri, ha deciso di scrivere alla Città metropolitana, ente competente in materia di istituti superiori, e ha inviato all’ing. Rosario Bonanno, dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, e al geom. Antonino Brancato una richiesta urgente per sollecitare un intervento di potenziamento della linea elettrica dell’edificio e di installazione dei climatizzatori, allo scopo di garantire la salute di studenti e dipendenti.

Raneri ha fatto presente «la grave condizione in cui versano gli studenti, il personale docente e Ata, a causa delle alte temperature che ormai caratterizzano i mesi che vanno da maggio-giugno a settembre-ottobre e che, in questi giorni, hanno causato diversi malori tra i ragazzi, per uno dei quali è stato necessario richiedere l'intervento dell’ambulanza. Le aule dell'Istituto, come già a voi noto, sono di scarsa metratura - ha ricordato la dirigente - e pertanto le temperature diventano insostenibili, impedendo il regolare svolgimento delle attività, causando legittime proteste da parte degli studenti e delle famiglie e, cosa più grave, minando la salute degli utenti, che in questi giorni hanno accusato pressione molto alta o molto bassa, forti mal di testa e tachicardia».

