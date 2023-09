Finalmente arriva il biglietto unico. Una app per viaggiare tra Messina e Reggio

Molto atteso e invocato per anni il biglietto unico integrato per i trasporti nello Stretto sarà presto realtà. Mercoledì 27 alle 16, all’Università di Messina, è prevista la firma della convenzione. Sarà possibile, tramite un’app, fare un unico biglietto per prendere gli autobus a Messina, Reggio Calabria e il mezzo veloce. La novità è emersa nel corso del dibattito a Messina sul futuro della mobilità nello Stretto, nell’ambito della settimana europea della mobilità. Ad annunciare la convenzione l’ammiraglio Nunzio Martello, che coordina il tavolo tecnico sulla mobilità, ospite del dibattito: «Mercoledì firmeremo la convenzione per istituire il biglietto unico dello Stretto, con una app l’utente farà il biglietto per l’autobus di Messina, per il mezzo veloce sullo Stretto, per gli autobus di Reggio Calabria e per i mezzi serviti dalle due società di servizio pubblico locale. La disponibilità tra le istituzioni è stata massima così come quella del vettore marittimo; inoltre abbiamo tenuto conto dei suggerimenti del comitato dei pendolari. Faremo in modo di estendere questa convenzione anche ai privati e finalmente possiamo cominciare a lavorare e realizzare quella integrazione vera tra le due città».

Da giovedì dunque l’app sarà attiva anche se per ora il costo del biglietto non cambia, sarà una somma matematica dei costi dei vari biglietti. Intanto il tavolo integrato guarda già al prossimo traguardo: «Cercheremo di realizzare l’area integrata , è importante creare questa autorità pubblica che possa coordinare lo sviluppo di quest’area», ha aggiunto l’ammiraglio Martello.

