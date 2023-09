Messina, brucia la provincia: situazione drammatica in diversi centri

Nel pomeriggio odierno è stato attivato presso il Palazzo del Governo il Centro Coordinamento Soccorsi, per coordinare le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli incendi che hanno interessato, già dalla giornata di ieri, numerosi Comuni della fascia tirrenica di questa provincia e, in particolare, Patti, San Piero Patti, Sant’Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Militello Rosmarino, Furnari, Montalbano Elicona, Roccella Valdemone, Barcellona P.G., Falcone, Brolo, Naso, Fondachelli Fantina, Ficarra, Tripi, Caronia, Rocca di Capri Leone.

All’incontro, oltre ai componenti del CCS, hanno partecipato, in collegamento da remoto, anche i sindaci dei Comuni interessati in ragione delle criticità riscontrate nel corso delle ultime ore. Un vasto incendio ha interessato il Comune di Militello Rosmarino, lambendo abitazioni e rendendo necessaria l’evacuazione di 5 persone appartenenti a 3 diversi nuclei familiari. Il fronte del fuoco ha richiesto l’impiego di mezzi aerei e si è esteso fino a Sant’Agata di Militello, dove la situazione continua ad essere attenzionata con la presenza di squadre di Vigili del Fuoco.

Anche in altri Comuni hanno operato elicotteri e canadair per impedire il propagarsi delle fiamme. In particolare, nel Comune di Brolo, l’incendio stava estendendosi verso un deposito di fuochi di artificio. Si continua ad operare nei diversi Comuni con squadre AIB del Corpo Forestale Regionale e squadre dei Vigili del Fuoco, il cui contingente è stato raddoppiato, oltre a squadre di volontari attivate dalla Protezione Civile regionale. Sono state incrementate le pattuglie da parte delle Forze dell'Ordine per il controllo del territorio e per fornire supporto ed assistenza alla popolazione.

In serata, a seguito del protrarsi degli incendi, anche a causa del forte vento che sta interessando la zona, è stato chiuso il tratto autostradale tra i Comuni di Rocca di Capri Leone e Sant’Agata di Militello e si è provveduto altresì anche alla chiusura, in entrambi i sensi di marcia, della SS. 113 dal km 117 al km 119, tra i comuni di Torrenova e Sant’Agata di Militello. Il territorio resta ancora costantemente vigilato da uomini dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, oltre che dalle Forze dell’Ordine. Il Centro Coordinamento Soccorsi è tutt’ora attivo.