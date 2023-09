S. Teresa Riva, rampe sull’A18: Rfi chiede il via libera per il passaggio dell’imponente talpa

Lunedì era stato annunciato, a distanza di poche ore è stato messo nero su bianco e, adesso, la talpa dovrebbe avere… strada facile. C’è un primo cronoprogramma per arrivare alla costruzione dei quattro svincoli provvisori sull’A18 Messina-Catania ad uso esclusivo dei mezzi di cantiere per la realizzazione del raddoppio ferroviario. Dopo l’apertura del tavolo tecnico avvenuta tre giorni fa nel corso di una riunione telematica convocata dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, il commissario straordinario di Governo per la realizzazione dell’opera, l’ing. Filippo Palazzo, ha ufficializzato le prossime tappe per la realizzazione degli allacci.

Per Calatabiano il progetto definitivo è stato consegnato l’11 settembre scorso e il Cas ha confermato che emetterà il parere nei confronti del Mit entro il 27 settembre, per arrivare al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio di Vigilanza del Ministero entro il 10 ottobre. Per le bretelle di S. Alessio Siculo e Nizza di Sicilia la consegna dell’elaborato definitivo avverrà in due step: il primo entro fine mese con la trasmissione del progetto per l’avvio delle verifiche in capo a Cas e Mit, il secondo entro ottobre con la consegna della relazione tecnico-scientifica sugli aspetti della sicurezza richiesta da gestore e concessionario autostradali, la cui redazione è stata commissionata all’Università di Catania e ha un tempo di produzione di diverse settimane.

