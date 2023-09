Paura a Barcellona, brucia Acquaficara: vasto incendio minaccia le abitazioni

Dalle ore 20, del 20/09, squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Messina stanno operando per contrastare il vasto incendio di interfaccia propagatosi tra le colline del comune di acquaficara, nel barcellonese. Oltre le squadre 5a (proveniente dal distaccamento VF di Milazzo) e 2a (proveniente dal distaccamento VF nord di Messina), sono presenti le squadre della forestale regionale e della protezione civile, in collaborazione congiunta, per l'estinzione dei vasti roghi e per la messa in sicurezza di alcune abitazioni minacciate dall'incendio.

