Servizi di fornitura di energia elettrica, decreto revocato: il Comune di Sant'Agata non dovrà versare 700mila euro

Il Tribunale civile di Patti ha revocato un decreto ingiuntivo con il quale la società di cessione crediti Banca Farmafactorig Spa aveva intimato al Comune di Sant'Agata di Militello il pagamento di una cifra pari a quasi 700mila euro per servizi di fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia relativi al 2019. Lo rende noto lo stesso ente locale. I servizi in particolare riguardavano 618.061 euro (a titolo di sorte capitale), 48.680 per interessi di mora maturati, spese per onorari (870 euro), spese del monitorio (5.441 euro).

Il Comune si è opposto al decreto e la giudice Rosalia Russo Femminella ha dato ragione all’Amministrazione comunale in quanto ha ritenuto la società Banca Farmafactoring non legittimata in questa operazione di recupero crediti nei confronti del Comune.

Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Massimiliano Fabio, il quale ha sostenuto che le società non avevano stipulato contratti scritti con il Comune, non c'era prova della fornitura dei servizi, non erano state rispettate le procedure di evidenza pubblica ai fini della riferibilità dei contratti all’Ente e non era stato previsto in bilancio un impegno di spesa per la fornitura dei servizi. In sostanza non esistevano prove di «un valido rapporto contrattuale - ha scritto la giudice - e non può ritenersi sorta alcuna valida obbligazione a carico del Comune di Sant'Agata di Militello».

Inoltre, il Tribunale ha considerato il regime di salvaguardia valido anche per una pubblica amministrazione come il Comune, tanto più che gli Enti pubblici non possono assumere o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta «ad substantiam» che in caso di mancanza rende automaticamente nulli gli atti. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Bruno Mancuso. "Abbiamo tirato - ha detto - un respiro di sollievo. Il Comune di Sant'Agata di Militello viene sollevato da un presunto debito che avrebbe messo in seria difficoltà le casse comunali».