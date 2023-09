Messina, desolazione e degrado alla villetta Quasimodo: una storia infinita

Non c’è pace per la villetta Quasimodo. Discarica, dormitorio, mensa, bagno pubblico, ma mai giardino curato e pulito. Ormai resta sempre deserta, non è più frequentata da coloro che dovrebbero essere i principali fruitori, i bambini.

I genitori non ce li portano più. Non ci sono giochi funzionanti ed hanno paura a farli andare in quei pochi mal funzionanti e arrugginiti. Una storia antica che si trascina ormai da diverse amministrazioni ed alla quale sarebbe anche l'ora di porre fine.

Il giardino, comunemente chiamato villetta Royal, è intitolato al poeta modicano Salvatore Quasimodo, Nobel per la letteratura nel 1959, al cui nome si manca di rispetto, oltre che alla sensibilità di tutti coloro che usufruiscono dello spazio centralissimo, vicino alla stazione centrale, frequentato da famiglie e visitatori.

Il legame di Quasimodo con Messina

Salvatore Quasimodo ha avuto un profondo legame con la città di Messina. La città, che descrive come “città d’isola sommersa nel mio cuore”, ha svolto un ruolo cruciale nella sua formazione giovanile e nelle sue prime esperienze poetiche. Il padre del poeta, nel gennaio del 1909 venne incaricato della riorganizzazione del traffico ferroviario nella stazione di Messina colpita dal disastroso terremoto del 28 dicembre 1908.

Trasferitosi da Palermo a Messina nel 1917, proseguì i suoi studi presso l'Istituto "A.M. Jaci", ottenendo il diploma nel 1919. Durante il suo soggiorno in città, strinse amicizia con il giurista Salvatore Pugliatti e con Giorgio La Pira, che in seguito divenne sindaco di Firenze. Questi legami lo portarono a fondare, nello stesso anno, il «Nuovo Giornale Letterario», un mensile su cui Quasimodo pubblicò le sue prime composizioni poetiche. Mantenne contatti epistolari con il poeta e critico Nino Ferraù. La tabaccheria di uno zio di La Pira, rivenditore esclusivo della rivista, divenne un punto di incontro per i giovani scrittori dell'epoca.

Nonostante il suo percorso lo abbia portato in molte parti d'Italia e del mondo, con le sue opere tradotte in cinquanta lingue, è stato il legame con la Sicilia, e in particolare con Messina, a segnare profondamente la sua vita e la sua carriera letteraria. Le sue radici siciliane, i suoi affetti e le sue esperienze giovanili sono state una costante fonte d'ispirazione, come emerge dalle sue opere e dalle testimonianze di chi lo ha conosciuto.