Confcommercio Messina, il candidato Tomasello: "Va fissata per tempo la data delle elezioni"

Nota di Paolo Tomasello, candidato alla presidenza di Confcommercio Messina.

«Il prossimo 23 settembre saranno trascorsi i fatidici 60 giorni al termine dei quali il presidente uscente della Confcommercio - in carica fino allo scorso 23 luglio - dovrà indicare la data delle votazione per l’elezione della futura guida dell’associazione. In un momento di congiuntura economico-finanziaria tanto delicata, un’organizzazione come la nostra necessita di tempi certi per la scrittura del proprio futuro e di una salda guida che possa iniziare il proprio lavoro nel più breve tempo possibile. Sin dal momento dell’ufficializzazione della mia candidatura alla presidenza di Confcommercio ho atteso in maniera silenziosa le mosse ufficiali dell’attuale guida. Ho sempre confidato che tutti i passaggi obbligati sarebbero stati intrapresi senza remore. Oggi, a pochi giorni dalla scadenza naturale e formale del mandato, mi corre l’obbligo di sottolineare come il tempo dell’attesa sia terminato. La speranza - sicuramente ben riposta - è quella che nei prossimi giorni tutto possa essere deciso e annunciato in maniera ufficiale. Al momento, infatti, non è ancora stata fissata la data precisa delle elezioni. Sarebbe impossibile pensare, poi, che tale data non venga comunicata entro il 23 settembre. Definirei “inaccettabile” far slittare ulteriormente non solo l’indicazione del giorno delle votazioni, ma anche la semplice comunicazione di tale passaggio che ricordo essere formale in quanto presente nello statuto dell’associazione. Sono sicuro, però, che tale circostanza non avverrà e che tutto si svolgerà secondo i tempi e le modalità previste, garantendo i principi della legalità, della trasparenza e della democrazia su cui si basa la nostra associazione. Pur consapevole di essere, al momento, l’unico candidato ufficiale alla presidenza sono certo che saranno presto annunciati altri competitor. Allo stesso modo, poi, sono fiducioso che la competizione elettorale si svolgerà in maniera regolare e col massimo rispetto tra i vari candidati».