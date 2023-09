Messina, una mamma disperata non riesce a prenotare una visita al CUP: "Mia figlia ha bisogno di cure"

Da due settimane la mamma di una bambina di 5 anni prova a prenotare al CUP una visita fisiatrica. La piccola ne ha bisogno essendo affetta da una sindrome rara da microdelezione nel cromosoma 8 che le comporta un lieve ritardo psicomotorio. "Purtroppo non cammina benissimo per via dei piedini che sono intraruotati verso l’interno, dice la donna, dovrebbe visitarla un medico che lavora nella struttura sanitaria della cittadella della salute, ex Mandalari, che so sia molto bravo, ma non riesco da settimane a prenotare la visita". La mamma ormai disperata dice che sta provando ormai da due settimane, alle volte al numero chiamato sente dire che non c’è nessun operatore disponibile, come è successo fino a ieri sera, altre volte è successo che chiamando il centralino apprendeva che la sua telefonata era al settimo posto, quindi partiva la musichetta ma non scendeva di posizione fino a quando, dopo diversi minuti, non si sentiva più nulla e si staccava. "Abbiamo provato anche tramite spid della bambina, ma non riusciamo, scrive questa donna che non sa più a chi rivolgersi.