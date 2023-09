Messina e la crisi idrica, distribuzione ridotta o nulla tra Viale Boccetta e Piazza Castronovo

Il comunicato stampa dell'Amam arriva quando le segnalazioni in redazione sono già oltre dieci: via Regina Elena, via Duca degli Abruzzi, viale Regina Margherita, tanti i messinesi che oggi si sono ritrovati con i rubinetti all'asciutto. Acqua mai arrivata.

A spiegare i motivi è l'Amam: "A causa di una riparazione urgente da eseguire nella zona del centro cittadino - si legge nella nota - oggi sabato 16 settembre la distribuzione idrica subirà delle riduzioni per consentire i lavori in sicurezza, già in corso. Le zone maggiormente interessate dalla ridotta distribuzione d'acqua sono quelle comprese tra Viale Boccetta e Piazza Castronovo. Non appena i lavori saranno ultimati, la distribuzione idrica verrà riattivata mentre per la normalizzazione del servizio saranno necessari tempi tecnici di riempimento delle condotte e dei serbatoi".