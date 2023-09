“Sull'autonomia sono più leghista dei leghisti”, ma il sindaco di Taormina De Luca non potrà essere a Pontida per motivi di ordine pubblico

Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di "Sud chiama Nord", aveva annunciato la sua intenzione di partecipare al raduno della Lega a Pontida il 17 settembre per promuovere l'idea dell'autonomia differenziata. Tuttavia, la Questura ha sconsigliato la sua presenza per motivi di ordine pubblico. De Luca ha quindi inviato una mail a Matteo Salvini, segretario della Lega, chiedendo di essere invitato ufficialmente all'evento e sottolineando la volontà di un confronto pacifico sul tema dell'autonomia differenziata. Inoltre, ha proposto di invitare Salvini a un evento a Monza per il lancio della sua candidatura alle suppletive del collegio senatoriale di Monza e Brianza. De Luca si autodefinisce "più leghista dei leghisti" su questa questione e desidera spingere per un fronte autonomista trasversale in vista delle elezioni europee, sfidando pacificamente Salvini e Calderoli sulla questione dell'autonomia.