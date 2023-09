Messina, primo colpo di piccone agli ex "Magazzini generali". In quest'area sorgerà l'I-Hub dello Stretto

Nel giorno dell’avvio dei lavori del sud Innovation summit al Palacultura, simbolicamente viene avviata la demolizione degli ex magazzini generali una delle strutture al posto della quale dovrebbe sorgere il nuovo incubatore di imprese I-Hub. È stato il sindaco Basile a picconare per primo la struttura che per oltre vent’anni è stata anche deposito della polizia annonaria e che negli anni 50 era un magazzino per le merci in arrivò al porto e non solo.

Al massimo in un paio di mesi verrà abbattuta la grande struttura e anche l’ex mercato ittico. In quel compendio rimarrà in piedi per il momento solo la struttura degli ex Sylos. Anche se resta aperta la questione dell’ex casa del portuale che il Comune “contende“ alla Regione. Alla inaugurazione dei lavori anche il deputato regionale Cateno De Luca che ha ricordato i primi passi della progettazione dell’Ihub