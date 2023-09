La tragedia di Salerno, il cordoglio di Cgil e Uil: vittima innocente. Fermare questa strage quotidiana sul lavoro

"Un morto ed un ferito grave, entrambi marittimi imbarcati sulla tratta Messina - Salerno della Caronte&Tourist. Un giovane messinese . “Secondo ufficiale “ di 27 anni è l’ennesima vittima innocente di questa mattanza senza fine ed un altro marittimo risulta ferito gravemente - dichiarano Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Michele Barresi, segretario generale Uil Trasporti Messina e Nunzio Tarlato, Responsabile Comparto Marittimi Uil Trasporti - in un comparto che nel messinese già annovera diverse recenti tragedie in mare e incidenti mortali sul lavoro. Mentre si cerca di fa luce sulle dinamiche di quest’ennesima tragedia di certo risulta come il settore marittimo sia tra i comparti più a rischio per tipologia di attività richieste - concludono Tripodi, Barresi e Tarlato - e per tale motivo la Uil e la Uiltrasporti, già attivi nella campagna nazionale Zero Morti sul Lavoro, chiedono norme e controlli sempre più stringenti poiché è assurdo ed inaccettabile uscire di casa per andare a lavorare e non rientrare più. Questa ignobile mattanza deve essere fermata. In questo tristissimo momento siamo profondamente solidali e vicini al dolore della famiglia del marittimo colpita da questo immane lutto e auspichiamo in migliori notizie per il lavoratore rimasto ferito"

Dello stesso tenore l'intervento di CGIL Messina, FILT Messina e Catania: "Nell'apprendere della tragedia avvenuta a bordo di una nave della compagnia Caronte e Tourist nel porto di Salerno esprimiamo grande dolore, profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie" dicono i segretari generali della Cgil Messina, Pietro Patti, della Filt Messina, Carmelo Garufi e della Filt Cgil Catania Eduardo Pagliaro. Cgil e Filt manifestano ancora una volta rabbia per l'ennesimo incidente sul lavoro. "Il terribile fatto di queste ore - proseguono gli esponenti di Cgil e Filt - ci pone drammaticamente davanti ad un'emergenza inarrestabile che deve spingere tutti a soluzioni straordinarie per fermare questa strage. Quest'ultima tragedia con un lavoratore morto ed un altro rimasto gravemente ferito colpisce il mondo del lavoro, il sindacato e la società civile. L'impegno per alzare i livelli di sicurezza deve essere portato al massimo, e proprio in queste ore in cui piangiamo la perdita di un'altra vita umana sul posto di lavoro, le istituzioni pensino a mettere già in campo misure urgenti ed efficaci".