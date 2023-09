Il messinese Antonio Spadaro nominato dal Papa sottosegretario del Dicastero cultura

Papa Francesco ha nominato Sotto-Segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione padre Antonino Spadaro, finora direttore della rivista La Civiltà Cattolica. Il Religioso prenderà possesso dell’incarico il 1* gennaio 2024. Lo rende noto un bollettino della sala stampa della Santa Sede.

Padre Antonino Spadaro, è nato il 6 luglio 1966 a Messina. Dopo aver conseguito il diploma al Collegio S. Ignazio e la laurea in filosofia all’Università degli Studi di Messina nel 1988, è entrato nel noviziato della Compagnia di Gesù. Il 21 dicembre 1996 ha ricevuto l’Ordinazione presbiterale e il 24 maggio 2007 ha pronunciato i Voti solenni nella Compagnia. Nel 2000 ha conseguito il Dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Annoverato nel Collegio degli Scrittori della Rivista La Civiltà Cattolica nel 1998, ne è diventato Direttore il 6 settembre 2011. E’ Consultore del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e Membro Ordinario della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon.

Padre Spadaro: "Inizia una nuova avventura"

Sono grato a Papa Francesco e al cardinale Tolentino de Mendonça che, appreso che avrei concluso il mio impegno a La Civiltà Cattolica, mi hanno chiesto di spendere le mie energie al servizio del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede. Inizia una nuova avventura dove spero di poter far maturare i frutti della precedente esperienza della quale sono profondamente grato.