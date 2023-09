A Messina sbarca il Sud Innovation Summit: “Punto di partenza per i nostri giovani”

«Questa prima edizione del Sud Innovation Summit è un grande punto di partenza per i giovani del nostro territorio ai quali mandiamo un messaggio: anche qui si può investire e realizzare i propri progetti. Perché se noi mettiamo l’opportunità accanto alla bellezza dei nostri luoghi e territori allora sì, che nasce la magia e tutto si concretizza».

Così Roberto Ruggeri, ideatore del Sud Innovation Summit durante la prima giornata dell’evento.

Oggi incontri, confronti e presentazioni ad opera di multinazionali del calibro di Microsoft, LinkedIn, Google, Airbnb, Booking, Alibaba, Samsung, che siedono al tavolo con altri top player dell’economia nazionale come Unicredit, Banca Generali, TIM, Confindustria, CDP e Banca Sella. «Il Sud Innovation Summit è il risultato di un notevole impegno e progettazione, in cui abbiamo lavorato in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Messina e quindi con il sindaco Federico Basile e con l’amministrazione comunale precedente che ringrazio. Messina oggi si candida a centro tecnologico del Mediterraneo», ha aggiunto Ruggeri.

Cateno De Luca: “Una svolta per il Meridione”

«L'evento a cui stiamo partecipando ora, a Messina, può rappresentare oggi la svolta per l’intero Meridione. Noi tutti ci abbiamo creduto e dal 2018 abbiamo cominciato questo percorso anche con l’Innovation Hub che entrò in una strategia complessiva alla quale abbiamo lavorato con l'Università di Messina». Lo dice Cateno De Luca, leader Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, partecipando al Sub Innovation Summit al Palacultura di Messina.

«Questo progetto - prosegue - è diventato talmente importante che quando ero sindaco di Messina sono stato chiamato al classico tavolo romano in cui mi è stato proposto uno scambio: se rinunciare a questa idea per spostarla in un’altra città del meridione o proseguire ad occuparci della riqualificazione urbana e basta. Ma la risposta è stata che l’Innovation Hub non si tocca, rimane qui. Noi vogliamo realmente che Messina diventi l'ombelico del mondo nell’ambito di quelle che sono le strategie di innovazione tecnologica. Oggi voi siete qui, nel primo giorno del colpo di mazza in cui non solo abbiamo dato il via alla prima edizione del Sud Innovation Summit ma sono anche iniziati i lavori dell’Innovation Hub. Da oggi il Sud chiama il Nord. Oggi Messina ha dato un segno decisivo e da ora in poi saremo noi al tavolo a dover chiamare e sollecitare la Regione Sicilia per dare garanzie agli investitori. Spero che da Messina parta un’altra Sicilia e non sia più solo un cenno di speranza. Mi permetto di dire che da oggi è concretezza e voi in questi giorni avrete modo di toccarla con mano».