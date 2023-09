Messina, sembra la volta buona: attorno alla secolare Magnolia di Giostra presto sorgerà un parco urbano

Quel gigante verde, meglio noto come la Magnolia di Giostra, diventerà il punto centrale attorno al quale ruoterà l’intervento di riqualificazione ambientale con la realizzazione di un parco urbano. Stamani sopralluogo del vicesindaco Salvatore Mondello, del commissario straordinario per l’attuazione della legge sul Risanamento, Marcello Scurria, e dei rappresentanti di Arisme. L’area attorno alla Magnolia è stata ripulita a fondo, ora partiranno finalmente i lavori di realizzazione del Parco. A disposizione un finanziamento da 1,8 milioni di euro dell’ufficio commissariale, sia per parco Magnolia che per parco Sant’Antonio a Camaro.

Una storia lunga due secoli

Più di duecento anni di età, 12 metri di circonferenza, 20 di altezza, 50 di diametro della chioma. Ha resistito a tutto e a tutti. Al terremoto e alla guerra. Alla ricostruzione e alle scelte politico-amministrative scellerate. All’incuria e al degrado. Ha visto di tutto, è sopravvissuta ed è il simbolo della resilienza e della voglia di riscatto di quel pezzo di territorio incastonato nel cuore di uno dei quartieri più difficili di Messina.



E' la storia del grande “Ficus Macrophylla”, altresì noto come la Magnolia di Giostra, uno degli alberi più imponenti e preziosi dell’intera Sicilia, secondo solo – come di recente ha ricordato Aldo Di Blasi, ex presidente del IX Quartiere – al Ficus dell’Orto Botanico di Palermo, quello designato “albero dell’anno” nel 2022. Nel volume “Il Quartiere San Leone di Messina”, pubblicato nel 1989, a cura di Nino Principato e dello stesso Aldo Di Blasi, scriveva Giuseppe Giaimi: «Vorrei ricordare il grande e imponente Ficus magnolioides (più noto come la grande Magnolia) della ex villa De Gregorio... Per la sua forma armoniosa e regolare (quasi perfettamente emisferica), questa pianta meriterebbe di essere riguardata come una vera e propria opera d’arte da preservare gelosamente e additare all’ammirazione generale. Essa invece viene lasciata all’incuria e ad ogni genere di offesa e di maltrattamento».

Un Parco che si sarebbe dovuto realizzare già da dieci anni, se si pensa che il cantiere fu aperto esattamente un decennio fa, rientrando tra i progetti appaltati dall’Istituto autonomo case popolari nell’ambito del Risanamento. Purtroppo, la Magnolia, dopo aver assistito ai lunghi anni delle baraccopoli, delle ex Case volano, delle stalle dove i boss del quartiere tenevano i loro summit, ha toccato con mano cosa vuol dire anche la malaburocrazia. È ancora Aldo Di Blasi a ricordare i titoli della stampa, quando si annunciava l’inizio dei lavori (aprile 2012), quando si parlava della nuova perizia di variante (2015) per ottemperare alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, quando (2021) si annunciava la ripresa del progetto da 1 milione 800mila euro. Tutto è passato, l’unica cosa vera, reale, bella e disperata, rimasta in piedi era sempre lei, la grande Magnolia. Ora è tempo di darle giustizia e farla sentire importante, al centro di un progetto che nobiliti il quartiere di Giostra.