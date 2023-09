Messina, incidente in tangenziale: due chilometri di coda

Incidente in tangenziale ed è paralisi sulla careggiata sud-nord. Non sembrano esserci conseguenze gravi per la conducente di una Peugeot, una ragazza di 20 anni, coinvolta in un incidente autonomo all'interno della Galleria S. Giovanni, tra gli svincoli di San Filippo e Gazzi. La giovane è stata trasportata al Policlinico per accertamenti. Sul posto la polstrada ed i mezzi di soccorso per liberare la strada e far defluire tutti i mezzi che, vista l'ora di punta, si sono incolonnati in direzione Nord. Circa due chilometri di coda segnalati dalla Polstrada.