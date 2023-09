L'ASP potrebbe cedere al Comune di Milazzo il vecchio ospedale di Vaccarella

L’Asp di Messina, dopo la riapertura del dialogo con l’Amministrazione comunale, che dovrebbe portare all’assegnazione da parte del Comune di alcuni locali per realizzare importanti servizi come la neuropsichiatria infantile, il Serd ed il 118, sarebbe a sua volta ben lieta di mettere a disposizione di palazzo dell’Aquila il vecchio ospedale di Vaccarella che si sta sgretolando lentamente e rischia anche il crollo di parte della struttura esterna. Ciò per consentire all’Amministrazione di verificare la possibilità di inserire l’immobile in una progettualità che permetterebbe di attingere a risorse per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione anche ai fini di un possibile riutilizzo.

E ciò nella consapevolezza che in questi due anni di mandato l’esecutivo Midili è riuscito ad ottenere notevoli fondi anche per opere di rigenerazione urbana. Nel caso del vecchio civico ospedale si tratterebbe di un intervento davvero di svolta. Ma, giova ribadirlo, serve formalizzare le cose. E sino ad ora ciò non c’è stato.