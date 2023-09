Sulla Messina-Catania arriva... la talpa meccanica per i lavori del raddoppio ferroviario

Arriva la nuova talpa meccanica impegnata nei lavori del raddoppio ferroviario in Sicilia. La seconda Green Tbm, come annuncia il gruppo webuild, che sarà utilizzata nel lotto Giampilieri-Fiumefreddo dell’alta capacità ferroviaria Messina-Catania si prepara a raggiungere l’Italia. Una volta superati i "Factory Acceptance" Test, attualmente in corso in Cina, la Tbm arriverà in cantiere dove affronterà gli scavi delle gallerie Forza D’Agrò e Letojanni. Le due gallerie, di lunghezza rispettivamente 2500m e 3900m, sono separate dal viadotto Fondaco Parrino sul quale avverrà il transito della Tbm con operazioni di montaggio e smontaggio parziali.