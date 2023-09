Messina, solo discariche tra le "Case Basse" di Paradiso. Che fine hanno fatto i progetti di riqualificazione di questo borgo marinaro?

C'è di tutto, e non sono pochi a quanto pare, gli incivili che scelgono l'area delle Case Basse di Paradiso per abbandonare rifiuti di ogni genere. Una superficie situata proprio all'inizio della litoranea Nord della città, dove si può accedere già da una stradina laterale alla quale ci si immette direttamente dalla rotatoria a valle dell'Annunziata. Un'area che in passato era stata bonificata e che sembrava al centro di importanti progetti di riqualificazione ma dove, a distanza di anni, invece, si registra un nulla di fatto.