Messina, prenotazioni visite mediche in tilt. La Asso: "Troppe richieste, ecco le soluzioni"

Continue telefonate cadute nel vuoto, senza mai avere una risposta. Il problema del Sovracup, il centro unico di prenotazioni, è sul tavolo da giorni, anzi da mesi. Adesso arriva la replica della Cooperativa Asso, che gestisce il servizio di call center CUP delle Aziende Sanitarie di Messina (ASP, A.O.Papardo, IRCCS Bonino Pulejo e Policlinico G. Martino). La Asso precisa alcune cose, provando a spiegare il nodo della problematica. La Asso si concentra su dimensione del call center, della crescita del servizio, delle soluzioni adottate e proposte, della capacità del personale.

"Dimensione del call center. Il Bando di Gara prevede un canone fisso relativo a un volume annuo di telefonate al call center di poco inferiore a 900.000 con picchi di circa 93.000 telefonate al mese;

Crescita del servizio. Nel periodo annuo dal 1° luglio 2022 al 30.06.2023 il numero degli accessi telefonici al call center è stato di poco inferiore a 1.600.000 con picchi mensili superiori a 190.000 telefonate;

Conoscenza dei livelli di crescita del servizio. A settembre 2022 la Cooperativa ASSO ha informato la Direzione delle 4 Aziende Sanitarie del maggior livello di accessi al servizio da parte degli utenti, lamentando già da allora il disagio dei cittadini e lo stress delle operatrici e degli operatori telefonici;

Soluzioni adottate da parte della Cooperativa. Per far fronte al maggior livello di accessi al call center, ASSO, in attesa che la direzione delle 4 Aziende Sanitarie adottasse gli opportuni provvedimenti, ha aumentato la compagine lavorativa e le ore di servizio ben oltre a quella che era la soluzione organizzativa proposta (da 1.785,00 ore settimanali a poco meno di 2.300,00 ore);

Capacità del personale. Gestendo servizi di front office e call center per Aziende Sanitarie in numerose regioni d’Italia (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Sicilia e a breve anche nel Veneto) possiamo affermare che il personale impiegato nel call center CUP di Messina rappresenta un patrimonio di competenze, professionalità, disponibilità e dedizione al lavoro che non ha eguali e merita di essere gratificato e non denigrato;

Soluzione al problema. A giugno 2023 ASSO, a soluzione delle criticità, ha presentato alla Direzione delle 4 Aziende Sanitarie n. 2 proposte. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto risposta. Di incontri ne sono stati fatti tanti e a un certo punto è sembrato che le 4 Aziende Sanitarie avessero trovato l’intesa e il traguardo sembrava vicino, ma poi … siamo tornati al punto di partenza. Il tempo passa e il servizio continua a crescere (poco meno di 46.000 telefonate nei primi 7 giorni di settembre) e il rischio concreto è che oggi quelle soluzioni proposte non siano più sufficienti a risolvere il problema;

Lamentele dei cittadini. I cittadini hanno ragione a lamentarsi e hanno tutta la nostra comprensione ma non è ASSO la responsabile del disservizio. L’asso nella manica sta unicamente nella volontà politica delle 4 Aziende Sanitarie di condividere la soluzione tecnica e risolvere il problema".