"Indice di sportività" del Sole24Ore: Messina al 72° posto è la migliore in Sicilia. Male il Sud e le province calabresi

C'è sempre la provincia di Trento al vertice della classifica dell’Indice di Sportività, indagine realizzata anche quest’anno da Pts per "Il Sole 24 Ore" nell’ambito del progetto della "Qualità della vita". Giunta alla sua 17esima edizione, misura la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi territoriali. Trento mantiene la maglia rosa grazie alla radicata rete di impianti, alle diffuse relazioni tra sport, economia e realtà sociale (primeggia in "Sport e società", che riunisce nove parametri), alle consolidate capacità organizzative (leader per attrattività di grandi eventi sportivi) e agli ottimi risultati dei suoi atleti (è seconda negli sport individuali). Ancora sul podio Trieste, questa volta sul secondo gradino, grazie a un percorso di grande regolarità: due volte al vertice (per atleti tesserati e sport dell’acqua), più cinque "medaglie" e ulteriori sei presenze nella top ten delle singole classifiche. Al terzo posto, per la prima volta, si piazza Cremona.

I risultati verranno commentati oggi in una diretta web, dalle 14.15 sul sito del Sole 24 Ore, durante la quale interverranno il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente del Comitato italiano Paralimpico, Luca Pancalli, e l’executive vice president di Pts, Alberto Miglietta. Durante l’evento anche la testimonianza della campionessa Letizia Paternoster, oro mondiale 2021 di ciclismo su pista, nata e cresciuta in Trentino.

Il Sud arranca rispetto al Nord: Messina al 72° posto prima tra le siciliane

Messina in Sicilia si guadagna la palma della provincia migliore. La città dello Stretto è 72esima, poi Ragusa (76esima), Catania (81esima), Siracusa (82esima), Palermo (87esimo). E infine Trapani (93esima), Caltanissetta (101esima), Agrigento (103esimo) ed Enna (104esima).

Nel dettaglio, Messina è 86esima nell'indicatore delle strutture sportive, 53esima nell'indicatore degli sport di squadra, 76esima nell'indicatore degli sport individuali, 65esima nell'indicatore sport e società.

La situazione delle province calabresi

La peggiore provincia in Calabria è Cosenza che si piazza al 102° posto, mentre Catanzaro è la provincia più virtuosa piazzandosi all'84° posto. Crotone si classifica al 100° posto, Reggio Calabria con il 90° posto è la seconda provincia calabrese piazzata meglio. Infine, la provincia di Vibo Valentia si piazza al 92° posto.