Messina, quelle due auto posteggiate accanto alla fontana di Orione. Ma piazza Duomo non era isola pedonale?

Che ci facevano quelle due auto in piazza Duomo? Bella domanda.... E la risposta chi deve darla? Le isole pedonali vanno difese, tutelate e valorizzate. Contro chi le ritiene un inciampo al proprio egocentrismo, all’interesse privato che prevale su quello pubblico. Contro chi vorrebbe arrivare con il proprio mezzo fin dentro le vetrine dei negozi, o davanti ai bar e ritrovi perché fare due passi per andare a prendere un caffè non sia mai... Piazza Duomo, almeno a quanto ci risulta, è un’isola pedonale. E, dunque, quelle due auto in sosta ieri pomeriggio, proprio accanto alla fontana di Orione del Montorsoli (in eterno restauro: a proposito, ma quando finiranno mai i lavori?), che ci facevano? C’è qualcuno che può entrare nelle aree “off limits” per tutti gli altri? Quale il motivo, se ce n’è uno? E se non ce ne fosse, i titolari di quelle auto sono stati multati dalla Polizia municipale per aver violato il divieto di accesso nella principale isola pedonale della nostra città? Belle domande... Ma la risposta chi la darà?