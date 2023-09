“Inadempienze” nel settore rifiuti a Taormina: la raccolta passa a un'altra società

La guerra tra Comune di Taormina e Tekra va avanti e adesso Palazzo dei Giurati conta sull’aiuto delle… truppe ausiliarie. L’amministrazione comunale ha deciso infatti di adottare strategie alternative per fronteggiare le criticità che ha rilevato sin dall’insediamento nella gestione dei servizi ambientali e la Giunta ha approvato un atto di indirizzo, proposto dal vicesindaco Giuseppe Sterrantino, per l’attivazione di un intervento sostitutivo in danno alla ditta appaltatrice e il conferimento degli incarichi legali per l’assistenza stragiudiziale.

L’Esecutivo guidato dal sindaco Cateno De Luca ha evidenziato nel provvedimento che dai report e dai controlli giornalieri sono emerse «varie inadempienze contrattuali con l’individuazione delle relative penali da applicare», come mancata pulizia delle spiagge, sporcizia diffusa nel centro storico e nelle frazioni, insufficienza dei cestini portarifiuti in centro, mancato lavaggio delle vie e parziale consegna di mastelli alle utenze. «Le gravi inadempienze sono state perpetrate ogni giorno dalla società, che ha contravvenuto alle numerose diffide e messe in mora – scrive la Giunta – e le ulteriori inadempienze non possono essere sottaciute».

Così è stato dato mandato al responsabile dell’Area tecnica, nella qualità di direttore di esecuzione del contratto, affinché provveda all’affidamento ad un’altra società del servizio di consegna del kit di mastelli per la raccolta differenziata porta a porta, in conformità al contratto, e di creazione della banca dati, mentre un’altra società dovrà occuparsi del servizio di rimozione di tutti i rifiuti abbandonati, come imposto già alla Tekra con l’ordinanza del 26 agosto. L’obiettivo pare sia quello di arrivare all’interruzione del rapporto con la società campana, tanto che è stato deciso di supportare gli uffici comunali, tramite consulenza legale esterna, nelle attività di contestazione «ai fini della plausibile risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento».

