Messina, montati gli archetti dissuasori a piazza del Popolo

Il video del pullman che domenica scorsa ha tagliato per piazza del Popolo ha fatto il giro del web. Indignando e scatenando polemiche. Al di là dell’errore dell’autista che poi, individuato, è stato multato. Ecco perché in queste ore sono stati montati gli archetti: sono fissi, non rimovibili e sono stati installati proprio nel tratto dove il marciapiede quasi sfiora la sede stradale. Piccoli accorgimenti in corso d’opera per uno spazio che sarà interessato presto da nuovi lavori per l’allargamento dei marciapiedi sotto i portici. Ma intanto i cittadini qualcosa da segnalare ce l’hanno, come la poca illuminazione che la sera è complice di risse dovute all’eccessivo uso di alcool. Il tema della sicurezza non è stato sottovalutato tanto che sono state installate già alcune telecamere di videosorveglianza collegate con le forze dell’ordine.