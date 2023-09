Messina, l'Atm riqualifica le pensiline di capolinea bus e fermata tram di villa Dante

"Prosegue il progetto di riqualificazione delle pensiline dei bus sull’intero territorio cittadino. Un programma che sta procedendo velocemente nell’ambito della nostra strategia di efficientamento della mobilità urbana, che il Comune in sinergia con ATM SpA sta attuando. Le nuove pensiline di villa Dante, più confortevoli unitamente a quelle già esistenti e ammalorate, e che sono state riqualificate, rappresentano un nuovo tassello che si aggiunge alla più ampia programmazione volta al riordino della mobilità urbana, uno dei principali elementi su cui si misura la qualità della vita della Città; e sul quale stiamo lavorando a 360 gradi”, affermano il sindaco Federico Basile e il vicesindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello.

Relativamente all’aspetto tecnico delle nuove strutture per l’attesa dei bus, “In vista della stagione delle piogge - spiega il presidente di ATM Giuseppe Campagna - l’Azienda del trasporto locale ha ultimato la riqualificazione degli spazi adibiti all’attesa dell’utenza al capolinea bus e fermata tram di villa Dante. Le pensiline sono state in primo luogo sanificate e ristrutturate, dotandole anche di comode sedute per l’attesa, soprattutto per le persone anziane. Ma c’è di più – aggiunge Campagna - al fine di garantire ai viaggiatori il riparo dagli agenti atmosferici, sono stati collocati dei pannelli in plexiglass trasparente per rendere le pensiline ancora più confortevoli”.