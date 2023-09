La ricostruzione del ponte Fiumedinisi arranca, protesta a Nizza di Sicilia

Manifestazione di protesta questa mattina a Nizza di Sicilia per lo stato dei lavori per la ricostruzione del ponte Fiumedinisi sulla Statale 114 che collega con Alì Terme. L’iniziativa è stata organizzata dal Partito democratico e condivisa dal Movimento Cinque Stelle, per dare voce al disagio che stanno vivendo i cittadini dei comuni interessati dai lavori, soprattutto i commercianti che hanno le loro attività nelle vicinanze del cantiere ma anche gli automobilisti che transitano lungo la Statale.

I promotori hanno contestato la lentezza del cantiere aperto quasi due anni fa e l’interruzione di un’arteria di fondamentale importanza per il collegamento tra i comuni jonici. Criticità che rischiano di essere accentuate dai lavori per il raddoppio ferroviario, che a breve entreranno a pieno regime con tutti i mezzi di cantiere, oltre al normale traffico veicolare, che dovranno transitare sulla bretella provvisoria alla foce del torrente.

Tra i presenti i componenti del Coordinamento provinciale del Pd Giacomo D’Arrigo, Domenico Siracusano, Armando Hyerace e Ketty Tamà, il coordinatore cittadino Gaetano Scarcella, che è anche presidente del Consiglio comunale, la vicesindaca Nella Foscolo, iscritti e simpatizzanti. “I lavori procedono molto a rilento - è stato sottolineato - quando invece la velocità di realizzazione dovrebbe essere una priorità assoluta, al fine di sbloccare celermente un’arteria di fondamentale importanza per il collegamento dei vari comuni jonici”.

Tra i più penalizzati un commerciante la cui attività sorge proprio all’imbocco del ponte, Domenico Puglisi, che ha evidenziato come sua azienda sia in crisi da cinque anni, denunciando l’assenza e la mancanza di sostegno delle istituzioni che lo hanno costretto a mettere in vendita il locale.