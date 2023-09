Ponte Agrò, si può ripartire: sbloccata l’opera fantasma a Santa Teresa di Riva

La scadenza annunciata a maggio è stata ampiamente superata, ma adesso c’è una nuova data e soprattutto un traguardo parziale è stato raggiunto. È ad una svolta l’iter per la ripresa dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Agrò sulla Strada statale 114, tra Santa Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo, sospesi ormai da tre anni.

Dopo un lungo percorso avviato con la procedura di accordo quadro per individuare un nuovo affidatario delle opere, il 31 agosto Anas ha consegnato i lavori all’associazione temporanea di imprese “Cosedil Spa-Comer Srl” di Santa Venerina (Catania), che prenderà il posto della “Mit Costruttori” di Adrano, società che tre anni fa si era aggiudicata i lavori per 4,8 milioni di euro in raggruppamento con “Consorzio Stabile Alveare Network”-“Cgc Srl”-“Bosco Italia-Tecnolavori”, aprendo il cantiere il 15 ottobre 2020 salvo poi abbandonarlo un mese dopo per problemi economici che hanno portato alla risoluzione del contratto siglata ad ottobre 2021.

Secondo l’ultimo aggiornamento fornitoci dall’ente gestore della Orientale sicula, attualmente sono in corso le procedure tecnico-amministrative propedeutiche al concreto avvio dei lavori, che avrà luogo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Dunque bisognerà attendere altri due mesi per assistere alla riapertura del cantiere, dove il nuovo aggiudicatario dovrà ripartire con le opere di demolizione dell’impalcato, visto che finora è stato rimosso solo il manto stradale, per poi avviare la costruzione del nuovo ponte.

