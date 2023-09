TaorminArte, arriva il commissario regionale per il CdA

«La Regione nomini un commissario, non firmo più atti di Taormina Arte». Il sindaco Cateno De Luca, nella qualità di presidente, lo aveva annunciato a metà giugno, in occasione del recesso unilaterale dalla Fondazione votato dal consiglio comunale. E da allora si è sottratto agli obblighi statutari, soprattutto quello di convocare il Consiglio di amministrazione. Una decisione che ha bloccato l’operato di Taoarte. Così a convocare la seduta del Cda, per la trattazione di atti obbligatori per legge, ci penserà un commissario ad acta nominato dall’assessora del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Elvira Amata. L’incarico è stato affidato a Marcello Giacone, dirigente dello stesso dipartimento, che cesserà dalle proprie funzioni alla data dell’avvenuto regolare insediamento della seduta del Cda.

La Regione ha ricordato, nel decreto di nomina, che la fuoriuscita del Comune dalla fondazione avrà effetto dall’1 gennaio 2024 e che fino a quella data il presidente e legale rappresentante dell’Ente è il sindaco di Taormina. Già il 3 luglio il vicepresidente Sergio Bonomo e i componenti Marcello Muscolino e Gianandrea Agnoni hanno richiesto a De Luca la convocazione urgente del Cda, ma senza ottenere risposta; così il 22 agosto Bonomo ha scritto all’assessorato, chiedendo di valutare l’opportunità di nominare un commissario, specificando che «la mancata deliberazione del Cda sulle questioni indicate e sulle ulteriori questioni da porre all’attenzione dell’organo di amministrazione, tra le quali l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, la reiterata violazione delle norme statutarie da parte del sovrintendente e le notizie di stampa che hanno “evidenziato” possibili profili di abusi e criticità da parte dell’organo gestionale, può determinare irrimediabili danni a carico dell’Ente».

Il Cda, infatti, dovrà affrontare tra i vari punti l’audizione della sovrintendente Ester Bonafede su presunte violazioni delle disposizioni statutarie, in particolare l’articolo che stabilisce come spetti al Cda approvare, su proposta del sovrintendente e con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi dell’attività artistica, accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci. A luglio, tre l’altro, il deputato regionale Carlo Auteri (FdI) ha denunciato come la sovrintendente abbia aumentato arbitrariamente il suo compenso per circa 35.000 euro rispetto al contratto sottoscritto con la Fondazione.

