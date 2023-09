Problemi di connessione nel Messinese, uffici paralizzati e cittadini "isolati"

Si registrano, da ieri pomeriggio, problemi alla rete di connessione Internet e mobile in molti Comuni della fascia tirrenica tra cui Villafranca, Spadafora, Torregrotta, Valdina e Pace del Mela. Diversi gli utenti, come anche funzionari dei Comuni e amministratori, che hanno segnalato malfunzionamenti o addirittura totale assenza di connessione. Secondo una prima verifica i problemi provengono dalla linea fissa, mentre altri disservizi vengono segnalati direttamente sulla linea mobile. Al Municipio di Venetico, ma non solo, l'attività è paralizzata da ieri pomeriggio. Si attende la risoluzione del guasto, presumibilmente su rete Telecom, per ristabilirne il regolare funzionamento.