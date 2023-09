Messina, il messaggio del sindaco agli studenti: “Vi attendono tante sfide, noi siamo con voi”

In occasione della ripresa delle lezioni per il nuovo anno scolastico, il sindaco Federico Basile e l'assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò rivolgono un messaggio di auguri agli studenti e al personale degli Istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado.

L'augurio

“Carissime bambine, carissimi bambini, ragazze e ragazzi, dirigenti, docenti, personale ATA e carissime famiglie. Desideriamo rivolgere un pensiero affettuoso a tutti voi per salutare il nuovo anno scolastico, che vi regalerà scoperte, vi chiederà impegno, vi presenterà sfide facili e difficili, risponderà a tante domande e tante altre domande vi susciterà. L'educazione e la crescita sono percorsi delicati, complessi e cruciali per il nostro futuro, tali da non poter essere delegati soltanto alla Scuola che pure riveste un ruolo principale. Anche attraverso il solo esempio delle nostre azioni, tutti dobbiamo sentirci responsabili per la buona crescita delle giovani generazioni. Per questo motivo, come Amministrazione comunale, abbiamo già intrapreso lo scorso anno un percorso nel quale l’organismo scolastico è partner fondamentale per il suo ruolo di educatore, affinché i nostri ragazzi affrontino il percorso di crescita rendendoli partecipi e sensibilizzandoli alla nostra visione strategica che vede Messina città delle grandi sfide e città di azioni pronte a decollare. Cari ragazzi nella scuola è custodita la materia del futuro, il nostro obiettivo è renderla protagonista della città, perché essa costituisce un momento unico e irrinunciabile di sviluppo della nostra comunità. Pertanto, auspichiamo che tutti insieme in sinergia, i docenti per il ruolo di educatori e noi come amministratori, le famiglie, e soggetti del territorio lavoriamo per creare le condizioni volte a promuovere forme di apprendimento e progetti per migliorare l’offerta educativa affinché il sistema scolastico contribuisca non solo per un migliore inserimento nel mondo del lavoro, ma sia in grado di sviluppare il senso di appartenenza e di cura del nostro territorio; dove, quindi, ognuno collabora affinché i beni comuni continuino a prosperare per tutti, siano essi risorse naturali, spazi pubblici, il mondo digitale e l’intero patrimonio artistico e culturale della città”.