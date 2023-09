Giornata Mondiale della Fisioterapia: eventi di sensibilizzazione anche a Messina

Ricorre l’8 Settembre la Giornata Mondiale della Fisioterapia: una occasione annuale promossa dalla WCPT (Federazione internazionale di Fisioterapia) per sensibilizzare l'opinione pubblica al ruolo della fisioterapia e dei Fisioterapisti.

In tutto il mondo, in prossimità di questa data, si concentreranno le iniziative. In Italia, l'edizione 2023 ha un carattere ancora più significativo visto che solo da pochi mesi i Fisioterapisti hanno un ordine autonomo. Anche la Sez. Provinciale di Messina che oggi rappresenta circa 720 professionisti del territorio, ha in programma una ricca serie di eventi di sensibilizzazione.

In primo luogo, una serie di stimolanti video interviste a personalità diverse (professionisti, pazienti) che verranno divulgati nei prossimi giorni su canali web e social, e daranno conto dell'importanza della fisioterapia nei vari ambiti e per un incontro diretto con la popolazione, per avere un confronto diretto, nella stessa giornata sarà anche organizzato uno stand a Piazza Cairoli (lato Monte) a partire dalle ore 16.00.

L'Ordine Messinese sarà presente con gli altri Ordini Territoriali della Regione Siciliana e l’Associazione Italiana di Fisioterapia (A.I.Fi.) Sabato 9 settembre 2023 presso la Sala “Piersanti Mattarella” – Palazzo dei Normanni - a Palermo, per un incontro dedicato all’ importanza della professione sanitaria appunto dal titolo: “La Fisioterapia al servizio dei cittadini”, con il patrocinio dell’ARS, dell’Assessorato alla famiglia, politiche sociali e del lavoro e dell’Assessorato alla salute.

Infine, in occasione dell'8 settembre, verrà lanciato un programma di tavole rotonde ed incontri che includeranno medici specialisti a contatto con gli iscritti all'Ordine allo scopo di fare meglio conoscere fra loro i diversi professionisti sanitari, allo scopo di migliorare le prestazioni ai pazienti e di contrastare l'abusivismo.

"L'8 settembre- sottolinea il Presidente della sez Prov di Messina, dott G. Crupi- per noi è davvero importante. La Fisioterapia in tutti i luoghi di vita: un “tocco” di cura dappertutto - questa non vuole essere solo una frase di circostanza, ma è la nostra ferma convinzione di come sia cruciale individuare attivamente, in ogni contesto, segni precoci di problemi di salute che potrebbero portare a disabilità. Siamo pronti a compiere azioni educative, preventive e di monitoraggio, per affrontare le condizioni croniche a rischio di peggioramento.

Per fare ciò, è fondamentale che la fisioterapia e i fisioterapisti, gli unici legittimati a praticarla, non siano impegnati solo nella cura e riabilitazione, ma, oggi più che mai, nella prevenzione. Ecco perché dovremmo diffondere la fisioterapia in tutti i luoghi di vita, come una presenza casuale, pronta a intervenire quando serve. La nostra missione è portare un “tocco” di cura in ogni ambito della vita, perché la salute deve essere una priorità in ogni momento e in ogni luogo. Questo giorno è un inno al nostro impegno per la salute di tutti: noi ci siamo