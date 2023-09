Pugno duro sui rifiuti a Taormina, "nuove" multe da 50 a 450 euro: ecco quando scattano le sanzioni

Arrivano nuove regole e sanzioni a Taormina in materia di rifiuti e raccolta differenziata. Ieri il sindaco Cateno De Luca ha firmato un’ordinanza che integra le ipotesi sanzionatorie previste dai precedenti provvedimenti e consente di colpire con maggiore incisività i comportamenti illeciti emersi in queste settimane, che stanno contribuendo a provocare quotidianamente minidiscariche sul territorio visto che i rifiuti conferiti in modo irregolare non vengono ritirati dalla ditta.

Finora non erano previste sanzioni in caso di accertato erroneo conferimento dei rifiuti e veniva rimandato alle 24 ore successive l’accertamento dell’eventuale irrogazione di una sanzione per mancata ridifferenziazione degli scarti non conformi ed omesso ripristino dei luoghi; inoltre non erano previste multe per il mancato ritiro dei cestelli per il conferimento porta a porta e ciò non disincentivava il proliferare delle “utenze fantasma”.

Adesso sono state inserite tre nuove ipotesi sanzionatorie: esposizione di rifiuti non correttamente differenziati secondo le indicazioni fornite dal gestore, con verbale da 50 euro per le utenze domestiche che violano la disposizione e 250 euro per le utenze non domestiche; mancato ritiro ed utilizzo dei cestelli/contenitori previsti e mancata individuazione dell’area condominiale destinata all’esposizione dei cestelli: in questi due casi casi la sanzione amministrativa sarà di 450 euro. Importi che si riferiscono al pagamento in misura ridotta. Il sindaco ha inoltre disposto che per le utenze non domestiche, in caso di recidiva delle violazioni nel corso dello stesso anno alle ordinanze sindacali, l’Ufficio Attività produttive, su segnalazione dell’organo di polizia operante, dovrà applicare la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per tre giorni.

