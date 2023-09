Messina, previste condizioni meteo avverse: Mata e Grifone tornano in deposito

I Giganti Mata e Grifone, causa previste avverse condizioni meteo, lasceranno Piazza Unione Europea per rientrare al deposito di via Catania. In riferimento alle previsioni meteo dei prossimi giorni, che annunciano l'arrivo sull'area ionica dello Stretto di un ciclone subtropicale con non meglio specificati possibili evoluzioni in peggioramento delle condizioni meteo, ai fini cautelativi, i Giganti saranno trasferiti martedì 5 al deposito di via Catania anticipando la proroga della permanenza di Mata e Grifone a Piazza Unione Europea sino al 30 settembre, come precedentemente annunciata. Le previsioni elaborate dal modello matematico GFS (Global Forecaster System) rappresentano infatti verso la metà della settimana in corso, un deterioramento delle condizioni meteorologiche causa lo sviluppo sul Mar Ionio di un profondo vortice depressionario, con possibili piogge e venti forti sulle coste della Sicilia orientale.