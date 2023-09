Altra notte di roghi a Messina. Dall'alba le fiamme minacciano l'abitato di Castanea

Ancora una terribile notte di roghi per Messina. un doppio fronte si è attivato fra il tardo pomeriggio di ieri e la notte scorsa nella zona nord e nella zona sud mettendo a dura prova l’attività di spegnimento della forestale e dei vigili del fuoco. A sud, nella zona di Santa Margherita, solo alle sei di questa mattina è stato definitivamente domato l’incendio che era scoppiato in zona piano Bagni. Ma adesso a preoccupare è il rogo scoppiato nella zona di Castanea ieri intorno alle 23. Da questa mattina sono operativi due Canadair e un elicottero che stanno facendo la spola con lo Stretto per cercare di spegnere un incendio che la notte scorsa ha lambito anche le abitazioni del fronte nord di Castanea. Vigili del Fuoco e Forestale erano pronti allo sgombero delle abitazioni ed avevano allertato sia la prefettura che il Comune, ma per fortuna sono riusciti a tenere sufficientemente a distanza le fiamme e a evitare l’intervento di emergenza. Il forte vento sta alimentando l’incendio che rischia di essere particolarmente vasto.