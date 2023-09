A Messina non è mai stato attuato un vero Piano del colore

Previsto da leggi nazionali e regionali, il Piano del colore a Messina o non c’è mai stato o non è mai stato attuato. E questo lo si vede e lo si tocca con mano, qualunque aspetto venga analizzato, dall’inesistente armonizzazione degli interventi edilizi alla mancata uniformità di dehor (gli spazi esterni adibiti a bar e ristoranti), di gazebo, verande e pergolati, sia in centro che nelle zone di frangia urbana.

Il Piano del colore degli edifici è un vero e proprio strumento urbanistico, che viene adottato dall’Amministrazione comunale «con lo scopo di migliorare, di salvaguardare o di tutelare i caratteri dominanti di un paese o di una città per ciò che riguarda le tonalità cromatiche». Come spiegano i professionisti, nel Piano del colore devono essere riportate tutte le indicazioni che riguardano l'impiego delle tinte da usare sui manufatti edilizi.

La necessità di uno strumento di tal genere venne sollevata nel dibattito nazionale soprattutto negli anni Ottanta del secolo scorso, quando alcune città cominciarono ad adottare i loro Piani del colore per assicurare la riqualificazione in corso d’opera o il mantenimento del decoro e delle vocazioni connaturate al ruolo di quelle stesse città. È evidente che i Piani del colore non potranno mai essere uguali per centri urbani che si affacciano sul mare, altri che si estendono in pianura oppure sono città e borghi di montagna.

Gli architetti lo spiegarono bene con un documento risalente al 2016: «La cultura architettonica attualmente ha a che fare, più che con il problema dell'espansione dell'edificazione, con la gestione e l'amministrazione del patrimonio edilizio che già esiste e che, in molti casi, ha bisogno di essere risanato o recuperato: in una parola, riqualificato. L'attenzione nei confronti degli elementi che contraddistinguono e che rendono riconoscibile l'ambiente cittadino è senza dubbio importante, ma presuppone una trasformazione profonda degli strumenti normativi, progettuali e metodologici su cui si può contare. A proposito delle tonalità cromatiche, per esempio, in molti contesti la qualità ambientale subisce un pesante degrado per colpa della casualità nell'impiego del colore. Il Piano del colore degli edifici nasce e si sviluppa come un mezzo per interpretare il tessuto urbano e rileggere l'esperienza locale andando a riscoprire il fascino degli elementi di facciata».

Messina ne ha bisogno. Ne hanno bisogno i suoi villaggi (citiamo come esempio Torre Faro, modello di borgo marinaro dove il Piano del colore avrebbe dovuto essere un obbligo già nei decenni scorsi), ne ha bisogno il centro storico e quello commerciale. «Il Piano del colore – spiegano i tecnici – è quello di assicurare una certa continuità visiva, una certa omogeneità e una certa coerenza all'aspetto di una città, in modo tale che la decisione di un singolo non possa compromettere, danneggiare o rovinare la sua immagine». E se è evidente che il Piano del colore acquista maggiore efficacia nelle realtà medio-piccole, nei siti storici e nei paesi (come, per fare riferimento alla nostra provincia, quelli di Savoca e Montalbano, tanto per citare due dei “borghi più belli”), molte grandi città italiane lo hanno adottato nel momento in cui si è posto mano ai processi di rigenerazione urbana di interi quartieri.

Per quanto riguarda il commercio e la necessità di assicurare coerenza e decoro, lo si può fare senza aspettare l’approvazione del Piano del colore, obbligando gli esercenti a uniformarsi alle regole, senza procedere in ordine sparso come avvenuto sempre a Messina, dove molte strade e piazze sembrano essere i disegni scherzosi di un Arlecchino.