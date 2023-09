Taormina, il Comune mette in vendita i locali de “La Giara” e Badia Vecchia

Una decisione già annunciata, adesso messa nera su bianco con un primo passaggio ufficiale che suscita discussioni.

L’Amministrazione comunale di Taormina ha modificato il “Piano delle alienazioni immobiliari dei beni pubblici”, formalizzando la decisione di vendere due importanti edifici inseriti nell’elenco dei 61 immobili disponibili.

La Giunta comunale, su proposta del vicesindaco con delega al Patrimonio, Giuseppe Sterrantino, ha previsto adesso di alienare anche i locali dell’ex “La Giara” e il Palazzo Badia Vecchia, prevedendo un incasso totale di 17 milioni di euro.

Nel primo caso la sede dello storico night era stata inserita tra i beni da vendere già dalla precedente amministrazione, ma limitatamente agli spazi destinati a locale commerciale su tre livelli per una stima di 4.625.000 euro, mentre adesso oltre alla parte ricadente in vico La Floresta è stato deciso di alienare anche la porzione occupata dagli uffici comunali sul corso Umberto e di conseguenza l’importo è passato a 11 milioni di euro.

La Badia Vecchia, sulla via Circonvallazione, classificato dal Comune come palazzo Trecentesco con annesso giardino di altissimo valore storico, artistico, architettonico e monumentale, è stata valutata da Palazzo dei Giurati come alienabile per 6 milioni di euro. Tra gli interessati all’acquisto dei due immobili vi sarebbe innanzitutto il “Parco archeologico di Naxos-Taormina”, ente che già nelle scorse settimane ha interloquito con l’Amministrazione comunale del sindaco Cateno De Luca e potrebbe valutare la proposta, anche se adesso le cifre sono notevolmente cambiate rispetto alla discussione intavolata in precedenza.