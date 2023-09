Messina, riaperta la SS 113 sui Colli Sarrizzo dopo gli incendi degli ultimi giorni

E' stata riaperta oggi alle 12 il tratto di strada statale 113, sui Colli Sarrizzo, chiuso dopo gli ultimi devastanti incendi. Sono state appena tolte le transenne a monte e valle che impedivano il transito veicolare a causa degli incendi recenti.

Il Corpo forestale ha lavorato incessantemente in questi giorni per abbattere otto alberi pericolanti e a rischio crollo e mettere in sicurezza una porzione di circa 500 metri sui 2,5 km attualmente interdetti alla circolazione veicolare.