Milazzo, torna fruibile e in sicurezza l’area “B” del cimitero comunale

Torna fruibile e in sicurezza l’area “B” del cimitero comunale che per quasi due anni è rimasta chiusa a seguito dell’improvviso cedimento del sovrastante muro di contenimento. I familiari dei defunti di quella zona dunque possono tornare a raggiungere le tombe per portare i fiori ai loro cari. La ditta “Peloritana Appalti” ha ricostruito le parti che nel 2021 all’improvviso erano crollate e sta procedendo al completamento degli ultimi lavori. Un intervento da quasi un milione di euro finanziato dalla Regione - assessorato alle Infrastrutture - con i fondi di sviluppo e coesione.

“Siamo arrivati al traguardo dopo essere partiti praticamente da zero – ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – In questa ala del cimitero c'erano carenze strutturali significative e solo la buona sorte ha voluto che nel cedimento e crollo della zona B non ci siano state vittime. Abbiamo dovuto ricostruire tutto nel rispetto delle tombe esistenti ed evitando di causare ulteriori danni. Tempi lunghi ma necessari per fare tutto quello che mancava e che non era mai stato fatto. Ora anche quell’area del cimitero è totalmente fruibile e sicura”.