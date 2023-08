Tra Taormina e Giardini Naxos esplode la “guerra dell’acqua”

C’è un “mistero dell’acqua” che corre tra Taormina e Giardini Naxos. Al centro della vicenda la galleria drenante “Sifone”, in territorio di Castelmola, dalla quale viene prelevata l’acqua distribuita sul territorio taorminese (75%) e alla cittadina naxiota (25%).

La carenza idrica registratasi nei giorni scorsi nei quartieri giardinesi di Ortogrande, Saja e nel centro storico ha portato amministratori e tecnici comunali ad effettuare un sopralluogo nella struttura e dopo la verifica alcuni consiglieri di Giardini Naxos hanno manifestato perplessità, tanto da presentare due interrogazioni all’Amministrazione del sindaco Giorgio Stracuzzi e all’Ufficio tecnico per avere risposte certe.

Al sopralluogo, compiuto in presenza del vicesindaco di Taormina Giuseppe Sterrantino e dei tecnici Asm, ha partecipato anche il consigliere giardinese Emanuele Tornatore, che ha evidenziato di aver notato «un tubo di diametro medio, che congiungeva la conduttura principale - che riversava le acque nella prima vasca di accumulo - direttamente alla seconda vasca, e mi veniva riferito dal tecnico taorminese che si trattava di una modifica effettuata alla fine di luglio per meglio convogliare e sollecitare la distribuzione delle acque nel secondo pozzo. Sembrerebbe però che il tubo in questione fosse decentrato, o meglio non collocato correttamente nella sua naturale posizione - aggiunge il consigliere - motivo per il quale, al mio arrivo, trovavo il tecnico che compiva manovra al fine di ricollocare il tubo centralmente».

L’Ufficio tecnico ha inoltre chiesto ai rappresentanti di Taormina di fornire copia delle chiavi per poter accedere all’impianto, di cui Palazzo dei Naxioti ritiene di essere proprietario in virtù di un Regio decreto del 1891, ma la consegna non è avvenuta.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina