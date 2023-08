Legambiente: a Messina «inadeguata la capacità di intervento di antincendio boschivo»

«Poteva andare peggio». Ma l’incendio che nei giorni scorsi ha attraversato i colli Sarrizzo è un campanello d’allarme, di cui non si può non tenere conto. Legambiente Messina ha passato al setaccio quei luoghi turbati dal fuoco, facendo il punto della situazione. Incendio che, ricordiamo, si è sviluppato a partire da una zona nei pressi della Madonnuzza-Camaro ed è risalito fino a lambire la strada che dal Centro Neurolesi arriva alle Quattro Strade e, più su ancora, fino al crinale all'altezza di Puntale Ferraro e dell'ex Colonia principe di Piemonte.

«Per la maggior parte della zona interessata – si legge nel report di Legambiente – il fuoco è stato “radente”, ossia di sottobosco, passando di rado direttamente alle chiome degli alberi, così che il danno alle superfici colpite non è totale. Ma si tratta del cuore dei boschi più belli dei nostri colli, un segno pericolosissimo che deve mettere in guardia: nulla è scontato, niente è insensibile al fuoco, l’immensa ricchezza di questi boschi, cui troppo spesso noi messinesi non diamo il giusto valore, resta fragile e vulnerabile».

Un monito sui rischi che si corrono arriva dai monti che circondano Palermo, «alture potenzialmente bellissime, quasi completamente spoglie, coperte di una bassa vegetazione estremamente degradata, che brucia e ribrucia di continuo». E il messaggio è: «Niente assicura in eterno che i nostri verdi colli non possano ridursi allo stesso modo un giorno».

Secondo Legambiente quanto accaduto ha confermato che «la capacità di intervento di antincendio boschivo è assolutamente inadeguata», sia per forze disponibili che in termini di dotazione di mezzi e capacità reale di intervento del personale. Vengono riportati anche alcuni esempi: «Durante gli incendi di fine luglio, alcuni nostri soci si trovavano nei pressi di Massa San Giorgio, nel tentativo di proteggere un piccolo appezzamento di terreno a forza di secchi d'acqua e battifuoco.

