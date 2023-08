La morte di Kevin Laganà, il dolore del sindaco Basile: "Al fianco della famiglia"

Il sindaco di Messina Federico Basile esprime cordoglio per la tragica morte di Kevin Laganà, 22 anni, originario di Messina e degli altri quattro operai morti nell’incidente avvenuto nella notte nei pressi della stazione di Brandizzo. I cinque operai sono stati travolti e uccisi da un treno in transito lungo la linea ferroviaria Torino-Milano mentre stavano effettuando lavori di manutenzione . «E' terribile- dichiara il sindaco - apprendere notizie così tristi di una ennesima strage sul lavoro. Siamo addolorati ed esprimiamo non solo ai familiari del giovanissimo Kevin Laganà, originario di Messina, ma a tutte le famiglie delle altre vittime la vicinanza e il cordoglio a nome mio personale e dell’intera comunità messinese». Kevin Laganà si era trasferito in Piemonte. «Un terribile incidente in cui cinque giovani che facevano il loro lavoro hanno perso la vita in maniera davvero inspiegabile e inaccettabile perchè - evidenzia il sindaco Basile - non si può perdere la vita al lavoro. Purtroppo, assistiamo ancora ad una tragedia che colpisce l’intero Paese e sulla quale attori istituzionali e non devono riflettere e agire in maniera incisiva sugli aspetti e le esigenze primarie al fine di garantire la sicurezza sul lavoro».