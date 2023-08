Messina, lutto a Palazzo Zanca. La città piange la morte di Daniela Bianco

Commozione e cordoglio a Palazzo Zanca per la prematura scomparsa di Daniela Bianco (58 anni), dipendente comunale da anni in servizio all'ufficio Affari di Consiglio, che si è spenta questa mattina. Anche il sindaco Federico Basile ha voluto trasmettere un messaggio: “A titolo personale, della Giunta, del Consiglio comunale e di tutti i dipendenti del Comune di Messina rivolgo alla famiglia le più sentite e sincere condoglianze, manifestando vicinanza e sostegno in questa dolorosa circostanza. Rimane di lei un ricordo affettuoso - afferma Basile - per l’impegno, la professionalità e l’attenzione sempre dimostrata nell’ambito del servizio Affari di Consiglio, tale da essere punto di riferimento per i rappresentanti degli organi istituzionali e i colleghi”.

Diverse le parole di vicinanza da parte di attuali ed ex consiglieri comunali, che negli anni hanno apprezzato la professionalità e la cordialità di Daniela Bianco.