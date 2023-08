Lamezia Terme, 34enne arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti

Nei giorni scorsi nell’ambito del servizio di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato P.S. di Lamezia Terme, notava nella zona del mercato coperto di Nicastro un’auto con tre giovani a bordo, i quali, sottoposti a controllo, riferivano di essere lì ad aspettare un loro amico che poco prima era sceso per andare ad acquistare una bottiglia d’acqua.

Nel frattempo, uno dei poliziotti notava, in una via vicina, un ragazzo che però si dileguava. Dopo poco il poliziotto vedeva uscire da un’abitazione il giovane che si era prima dileguato, il quale veniva identificato e perquisito; così nella tasca anteriore del pantalone veniva rinvenuto un involucro di carta contenente due grammi di marijuana. L’intuito dei poliziotti del Commissariato permetteva di risalire alla persona che gliela aveva ceduta, L. G., lametino di anni 34, incensurato, dimorante nell’abitazione dalla quale il ragazzo, poco prima, era uscito. Nei suoi confronti veniva immediatamente effettuata una perquisizione domiciliare nel corso della quale, in uno zaino, veniva rinvenuta una cospicua quantità di sostanza stupefacente, una parte conservata in barattoli di vetro ed un’altra già suddivisa in dosi, pronta per essere ceduta. Veniva altresì rinvenuta una bilancia. La Polizia Scientifica accertava che si trattava di circa 90 gr di Marijuana e di circa 5 gr di Hashish. La sostanza stupefacente veniva sequestrata ed il giovane L.G. veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Lamezia Terme, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.