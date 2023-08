Milazzo-Barcellona, torna il pedaggio in autostrada ed è dura polemica

Dalla mezzanotte di ieri è stato ripristinato il pagamento del pedaggio autostradale tra i caselli di Barcellona e Milazzo. La decisione del Cas, ufficialmente scaturita dall’apertura al transito della bretella sul torrente Mela, ha letteralmente mandato su tutte le furie i cittadini e sollevato dure reazioni da parte dell’opposizione consiliare.

La levata di scudi è unanime, da destra a sinistra. Antonio Mamì del Movimento Città Aperta dichiara: «La notizia del ripristino del pedaggio autostradale tra Barcellona e Milazzo sa di beffa.

Si vuole forse far credere che la bretella, così com’è, sia un’alternativa praticabile? Gli stessi enti preposti la definiscono una pista d’emergenza, che tra l’altro potrebbe avere vita breve. Si intervenga subito presso il Cas per impedire quest’ulteriore scempio a carico dei cittadini del comprensorio». Telegrafico il commento di Gianluca Sidoti, coordinatore cittadino di Forza Italia: «La bretella non rappresenta un’alternativa agevole e fruibile. Non sembra proprio opportuno far pagare il pedaggio agli utenti nei pochi km che separano Barcellona e Milazzo. La bretella non è una via alternativa, ma una pista d’emergenza».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina