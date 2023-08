Messina, attracca al Molo Norimberga la nave con 169 migranti provenienti da Lampedusa. Tra loro 35 minori non accompagnati

E' attraccata al Molo Norimberga la nave proveniente da Lampedusa con a bordo 169 migranti. Sono tutti uomini, di diversa provenienza: Eritrea, Egitto, Siria, Sudan, Bangladesh e Pakistan. Tra loro anche 35 minori non accompagnati. La macchina degli interventi è stata come sempre coordinata dalla Prefettura. Forniti ai migranti ristoro e ospitalità. Rimarranno temporaneamente all'hotspot di Bisconte e in altre strutture per non ancora maggiorenni, in attesa di successivi trasferimenti.