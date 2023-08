Antillo, petardo colpisce la facciata della chiesa e una donna: momenti di apprensione alla festa della Madonna

Momenti di apprensione ieri sera ad Antillo durante i festeggiamenti per la Madonna della Provvidenza, patrona del paese. All’uscita del simulacro della Vergine dalla chiesa madre è avvenuto lo sparo dei fuochi d’artificio, accesi dalla ditta incaricata posizionata sul terrazzo di un’abitazione, ma improvvisamente uno dei petardi è partito in direzione della chiesa finendo contro la facciata dell’edificio di culto e colpendo poi una donna che si trovava davanti. La malcapitata è rimasta lievemente ferita riportando un’escoriazione ad una spalla ed è stata soccorsa dalle autorità presenti e medicata immediatamente dopo da personale medico. Nell’incidente non ha riportato gravi conseguenze e la processione della patrona si è tenuta regolarmente. Un esito fortunatamente ben diverso da quello dei giorni scorsi, quando un tubo sparacoriandoli è esploso alla festa patrona di Militello in Val di Catania provocando un morto e alcuni feriti.