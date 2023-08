Paura a Messina, giovane disperso in mare nella zona del Ringo: sul posto Guardia costiera e sommozzatori

La Guardia costiera è alla ricerca, dal primo pomeriggio, di un disperso in mare, nella zona del Ringo. Ad intervenire prima una motovedetta, quindi un gommone e un elicottero sempre della Guardia costiera. In seconda battuta sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Si tratterebbe di un giovane di 22 anni della Costa d'Avorio che si trovava in spiaggia con alcuni amici. Apprensione e smarrimento anche tra i bagnati presenti; diversi i curiosi attirati anche dalla presenza dell'elicottero che sorvola la zona a pelo d'acqua.

Il gruppo di amici è formato da tre ragazzi stranieri e tutti e tre hanno avuto difficoltà a tornare a riva. Nessuno dei ragazzi è stato trasportato in ospedale in quanto non sono rimasti feriti. Il terzo è il ragazzo disperso, alla ricerca del quale ci sono gli stessi uomini della Guardia costiera, con l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

Secondo il racconto di alcuni bagnanti, i ragazzi erano in tre: uno ha chiesto aiuto ed è stato salvato da due persone che si sono buttate in acqua; anche il secondo ha chiesto aiuto e non ce l'ha fatta e poi il terzo è tornato. Forse uno aveva anche delle ferite alle gambe.

Gli uomini della Guardia costiera hanno seguito la rema verso nord, sino a Pace. Controlli anche alla Madonnina.

In aggiornamento