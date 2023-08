Furnari, divelti i massi e la barriera di una strada diretta all’ex discarica

È stato divelto uno dei due sbarramenti posti sulla strada provinciale Loco che inibivano l’accesso all’area limitrofa alla vicina ex discarica di contrada Zuppà, a Mazzarrà Sant’Andrea. Per cause ancora da accertare ed al vaglio degli agenti della Polizia municipale che sta conducendo le indagini, sono stati spostati, probabilmente con l’utilizzo di mezzi meccanici, alcuni dei massi e la transenna metallica collocati lo scorso 11 agosto dalla ditta Benenati in esecuzione dell’ordinanza con la quale sindaco, Felice Germanò ha istituito il divieto di transito veicolare e pedonale sulle strade ricadenti nel territorio comunale e limitrofe a Zuppà, con il divieto assoluto di accesso, pratica di attività agricole o di pascolo e circolazione.

In particolare l’ordinanza ha evidenziato il pericolo di esplosioni, imponendo il divieto dell’utilizzo di fiamme libere, o l’uso di mezzi meccanici a motore e di altre attività in grado di produrre inneschi o scintille. Il provvedimento nasceva, come riportato dalla Gazzetta del Sud, a seguito di quanto emerso nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza del 3 agosto, ovvero il fatto che nella ex discarica «sono presenti concentrazioni di biogas superiori alla percentuale ammessa in condizioni normali e, contestualmente, elevati quantitativi netti di rifiuto biogas non captato che producono un campo di elevata infiammabilità».

