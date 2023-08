Milazzo, mancata sicurezza: multa di 30mila euro a ristoratore

Continuano i servizi di controllo dei Carabinieri negli esercizi pubblici a Milazzo. In concomitanza con l’incremento delle presenze turistiche nel mese di agosto, i militari della Compagnia Carabinieri di Milazzo hanno effettuato dei mirati servizi di controllo agli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, con l’ausilio delle componenti specialistiche dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina.

All’esito delle verifiche, i militari hanno accertato violazioni sotto il profilo igienico-sanitario, deferendo in stato di libertà il titolare di un ristorante per aver detenuto oltre 21 chilogrammi di vario pesce (tonno, spada, cozze, orata, ricciola, totani) e oltre 17 chilogrammi di carne (bovina e di agnello) in cattivo stato di conservazione. Nell’occasione gli è stato prescritto di codificare le procedure di abbattimento dei prodotti ittici entro 10 giorni e gli alimenti sono stati posti sotto sequestro penale.

Pesante multa

Nel corso di un controllo effettuato in un altro lido balneare, invece, sono state riscontrate inadeguatezze nei requisiti e nelle procedure in materia di sicurezza alimentare, fissando un congruo termine di tempo per eliminarle, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Infine, in un ristorante i Carabinieri hanno sanzionato il titolare per aver violato le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative alla sicurezza alimentare, elevando sanzioni amministrative per oltre 30.000 euro ed imponendo precise prescrizioni da rispettare, pena la sospensione dell’attività. Anche nei giorni scorsi i Carabinieri di Milazzo avevano controllato diversi lidi balneari con annesse attività di ristorazione, ubicati sulla costa mamertina, contestando, ad alcuni titolari, violazioni amministrative nell’ambito della gestione degli alimenti e delle bevande.

A Taormina sanzioni per cinque locali

Proseguono i servizi di controllo del territorio predisposti dai carabinieri della Compagnia di Taormina, particolarmente intensificati nel periodo estivo, soprattutto nelle zone del litorale ionico, mete di maggiore flusso turistico, nonché dei locali frequentati dai giovani della movida. Nel fine settimana, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, del reparto Antisofisticazione e Sanità di Catania e del Reparto Tutela Agroalimentari di Messina, i servizi sono stati concentrati tra i comuni di Letojanni, Giardini Naxos e Taormina.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, i carabinieri hanno controllato oltre 100 persone e più di 60 autovetture con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui la mancata copertura assicurativa, il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’uso del cellulare alla guida, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Proprio nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno sorpreso un 26enne guidare senza aver mai conseguito la patente di guida, un 33enne condurre un’autovettura in stato di ebbrezza ed un 28enne guidare sotto l’influenza di sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti, denunciandoli tutti all’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito dei servizi antidroga, invece, 6 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina, quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti, detenuti per uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Nel corso dei controlli agli esercizi pubblici, i Carabinieri di Taormina, con il supporto tecnico specialistico dei militari del N.A.S. di Catania e del reparto Tutela Agroalimentare di Messina, hanno controllato 3 esercizi commerciali, con annessa attività di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande. All’esito della verifica, i militari hanno contestato ai titolari violazioni amministrative per oltre 5.000 euro per le irregolarità riscontrate nell’ambito della gestione degli alimenti e delle bevande, tra cui la mancata indicazione della natura surgelata/congelata degli alimenti e per aver conservato alimenti di diverso genere in cella frigo in commistione tra loro. Nel corso dei controlli agli esercizi pubblici sono state verificate, altresì, le posizioni dei lavoratori e per due di loro sono scattate denunce per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblici Ufficiali sulla identità, mentre un altro soggetto è stato denunciato per aver dato in locazione un immobile, ai fini di lucro, a due cittadini extracomunitari sprovvisti di titolo di soggiorno.

Infine cinque locali da ballo, sottoposti a controllo, non si attenevano alle prescrizioni dell’ordinanza sindacale in vigore nel Comune di Giardini Naxos per la regolamentazione delle emissioni sonore. Cinque le sanzioni amministrative elevate pari a 300 euro.